Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybedecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki kulvarda da iddialarını güçlü şekilde devam ettirdiklerini savunurken, takımın motivasyonu en yüksek seviyede tutmak için büyük çaba sarf ediyor.

Şampiyonluk şanslarının hala yüksek olduğunu ifade eden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Son düdük çalana kadar mücadeleye devam" vurgusu yaptı.

G.SARAY'IN KAZANMASINI İSTİYORDUM

Aykut Kocaman, G.Saray-Beşiktaş derbisini sarı-kırmızılıların kazanmasından memnun. Fenerbahçe'nin hocasının, "Kalan üç haftada fikstürü en zor takım G.Saray. İki maçları deplasmanda (Akhisar ve son hafta Göztepe) ve mutlaka takılacaklar. Beşiktaş yenseydi zirveyi ele geçirecekti; kalan üç maçı da kazanma şansları yüksekti. Derbi berabere bitse Beşiktaş'la puan puana olacaktık ama ikili averajda üstümüzde yer alacaklardı. Bizim tek şansımız G.Saray'ın yenmesiydi" dediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKACAK

Ayrıca Kocaman, maça çıkmayacaklarını açıklamasına rağmen Beşiktaş'ın perşembe günü sahada olacağını iddia etti.

Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş, perşembe günkü (yarın) rövanşta sahada olacak. Hala buna inanıyorum. Planlarımızı da buna göre yapacağız. Kimse, 'Rakip nasıl olsa oynamayacak. Artık ligi düşünelim' diyerek kendini salmasın. Kalan 33 dakikayı oynanacak şekilde hazırlanacağız. Sakın motivasyonu kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.