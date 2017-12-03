Aykut Kocaman: Galatasaray'ın puanı tuturulamazdı

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, sezon başında Galatasaray'ın normalden fazla puan topladığını, kendi takımının ise tarihin en alt seviyesinde kaldığını belirtti.

"BU SENE ŞAMPİYONLUK PUANI DAHA AZ OLACAKTIR"

Genel bir durum değerlendirmesi yapan Kocaman, "Gelecek günler ne gösterir bilmiyoruz. Zaten Galatasaray’ın aldığı puan ortalaması tutturabilir bir puan ortalaması değildi. Bizimkisi de tarihsel puan ortalamasının çok altındaydı. 1.6, 1.7’ler civarındaydı. Çok netti bu. Ne kadar yararlı olduğu tartışılabilir, yabancı kuralıyla ilgili söylemek istiyorum. Geçen sene denemeler yapılıyordu. Artık bütün takımlar kendi milli takımlarında oynayan futbolcuları getirebiliyorlar. Yabancı oyuncuların ağırlığı tüm takımlarda çok fazla. Bu yüzden evvelki senelerdeki şampiyonluk ortalamalarının altına düşüleceği gözüküyor. Bütün takımlar puan kaybetmeye aday. Bursa, Trabzon katılır mı bilmiyorum yarışa. 4 takım arasındaki puanlar biraz daha yakın olacaktır diye tahmin ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.