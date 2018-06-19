Aykut Kocaman gönderiliş şekline kızdı

Ali Koç ile iki kez, Comolli ile bir kez görüşen Aykut Kocaman, takımla ilgili hazırladığı raporu sunup, başkan ve sportif direktöre bilgi verdikten sonra beklemeye geçmişti.

AYKUT KOCAMAN GÖNDERİLİŞ ŞEKLİNE KIZDI

Aykut Kocaman'ın beklentisinin aksine Başkan Koç telefonla arayarak yolların ayrıldığını bildirdi. Ardından dün de resmi siteden ayrılık resmen açıklandı.

Kocaman'ın kendisine haber veriliş tarzı nedeniyle son derece kırgın ve üzgün olduğu öğrenildi. Aykut Kocaman'ın, kararın telefonla bildirilmesi yerine başkan Ali Koç'la yüz yüze görüşerek kendisine söylenmesini beklediği ifade edildi.

Bodrum'da tatilde bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcının telefonlarını kapattığı ve ailesi ile yakın dostları dışında kimseyle görüşmek istemediği belirtildi.

TAZMİNATI ÖDENECEK

Başarılı çalıştırıcı, yönetimden hiçbir ücret talep etmeyerek her türlü kolaylığı sağlayacağı mesajını gönderdi. Ancak başkan Ali Koç'un, Aykut Kocaman'ın 1 yıllık maaşı olan 2.5 milyon euronun, başarılı teknik adamın hesabına yatırılması talimatını verdiği öğrenildi. Kocaman'ın ekibiyle de yolların ayrılacağı, alacaklarının ödeneceği belirtildi.

Öte yandan Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den ayrılması, eski takımı Konyaspor’u harekete geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcıya ayrıca, başta Avrupa olmak üzere, yurt dışından da teklifler olduğu kaydedildi. Kocaman’ın ilk etapta en azından ocak ayına kadar dinlenmek istediği öğrenildi. Ancak, Avrupa’dan iyi bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye alacağı belirtildi.