Aykut Kocaman: Gönlümüzden geçen şampiyonluk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 7-0'lık Karabükspor galibiyeti sonrasında önce rutin basın toplantısını yaptı, ardından gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Geride kalan 33 haftada unutamadığı iki maçın Kayserispor ve Gençlerbirliği olduğunu belirten Kocaman, "Birinde 3-1 olmuş, maç bitmiş. O iki maçta 5 gol attık, 5 gol yedik. İkisini kendi kalemize attık, yediğimiz gollerin ikisinin asistini biz yaptık. İnanılır gibi bir istatistik değil. Ligden düşen Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ne 4 puan verdik" dedi.

BİZ ZATEN HEP ÇİFT FORVETLE OYNADIK

Çift forvet oynatmadığı yönündeki eleştiriler için, "Bunlar klişe. Sürekli çift forvet oynadık. Tamamen bir algı operasyonu. Bunlarla uğraşmaktan anlatmaya çalışmaktan yoruldum artık. Cevap vermeye gerek bile yok" yorumunu yaptı.

G.SARAY'IN YENİLMESİNİ BEKLEYECEĞİZ

Bir basın mensubunun, "Geçmişte şampiyonlukları son haftalarda her zaman kaçıran Fenerbahçe oldu. Bu kez tersi olur mu? Gönlünüzden geçen ne?" şeklindeki soruya Kocaman, "Bizim gönlümüzden geçenle olursa olur tabii ama bekleyeceğiz başka bir şey söyleme şansımız yok. Söyleyebileceğimiz bir şey yok" dedi.