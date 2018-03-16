Aykut Kocaman: G.Saray derbisini kazanırsak şampiyonuz

Fenerbahçe, 1999'dan beri evinde yenilmediği Galatasaray'ı bir kez daha Kadıköy'de konuk ediyor. Kadıköy'de galibiyet için özgüven ve iddianın yanı sıra, ciddi hazırlıklar yapılıyor. Her büyük maç öncesi ve sonrasında olduğu gibi tüm gözler Aykut Kocaman'da.

"GALİBİYETTEN KUŞKU DUYMUYORUM"

Galibiyetten kuşku duymadığını ifade eden Aykut Kocaman, "Galatasaray karşılaşması ligin geleceği açısından da belirleyici olacaktır. Bu maçı kazanırsak şampiyon oluruz. Kazanmak ve sezon sonunda şampiyonluk için ben bu takıma, bu ekibe güveniyorum. Herkes sorumluluğunun farkında ve hafta sonu sahaya bu sorumluluk ve bilinçle çıkacak, sevenlerimizin beklediği skoru elde edeceğiz. Bundan hiç kuşku duymuyorum" dedi.

"GERGİNLİK İSTEMİYORUM"

Derbi öncesi hazırlıklara da değinen Kocaman, takımın sakin kalmasını özellikle istediğini belirtti ve şöyle devam etti: "Galatasaray maçının asıl hazırlıklarına bugün başlıyoruz. Futbolcuları erkenden strese sokmak istemiyorum. Fenerbahçe takımı, bu maçın havasına stada gitmek için otobüse bindiğinde girecektir. Biz Malatya’da net bir skorla kazandık ama sadece kazanacak bir oyun oynadık."





"GOMIS BİZE HEM TEHLİKE HEM AVANTAJ"

Aykut Kocaman, Galatasaray'ın önemli hücum silahı Gomis üzerinde ayrıca durdu. Sarı kırmızılı futbolcunun hücumdaki meziyetlerine vurgu yapan Kocaman, "Yetenekli bir oyuncu. Bizim için tehlikeli olabilir. Ancak geriye dönüşlerinde ise sıkıntısı ve eksikleri var. Bu da bizim avantajımız ve faydalanacağımız bir durum" şeklinde konuştu.