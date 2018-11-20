Aykut Kocaman: G.Saray maçı sert geçecek

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la anlaşan Aykut Kocaman, ilk lig maçında cuma akşamı Galatasaray'a konuk olacak. Tecrübeli teknik adam zorlu bir mücadele olacağını belirtti.

"SERT BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, "Çok sert bir maç ile başlayacağız. İşe odaklanıp ne oluyor, ne yapabiliriz diye heyecanla bekliyorum. Puan durumuna bakıldığı zaman umarım futbol şansı denilen faktör yanımızda olur." şeklinde konuştu.

G.SARAY'DA EKSİK VE SAKAT ÇOK

Son dönemde birçok futbolcusu sakatlanan Galatasaray'da cezalı isimlerle birlikte neredeyse as oyuncuların tamamı Konyaspor maçında olmayacak.

Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yanı sıra sakat olan Serdar Aziz, Nagatomo, Emre Akbaba, Belhanda, Sinan ve Eren Derdiyok, cezalılar Donk, Ndiaye ve Rodrigues Konyaspor'a karşı görev yapamayacak.

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Konyaspor maçında çıkaracağı ilk 11 şu şekilde: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Maicon, Ömer Bayram, Fernando, Selçuk İnan, Feghouli, Mariano, Onyekuru, Muğdat Çelik