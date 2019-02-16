Aykut Kocaman: Hakem dengeleri değiştirdi

Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Yeşil-beyazlılar, karşılaşmanın 60 dakikası 10 kişi mücadele etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman da sözlerine "Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Yani ne diyelim?" diyerek başladı ve Fırat Aydınus'u eleştirdi.

VERİLMESİ GEREKEN KIRMIZI KART VERİLMEDİ

Aykut Kocaman'ın açıkalamaları şu şekilde:

"Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Yani ne diyelim? Verilmesi gereken kırmızı kart verilmiyor, verilmeyecek kırmızı kart veriliyor. Maçın dengesi o an değişti. Şansımızın ve becerimizin yardımıyla golü bulduk ama böyle gitmeyeceğini biliyorduk."





İŞKENCE GİBİ BİR MAÇ

"10 kişi kalınca sürekli koş, koş, koş. İşkence gibi bir maç. Şu ortamda 1 puan harika sonuç. Serkan Çınar yukarıdan söylüyor, Fırat Aydınus geliyor, bakıyor, kart. Diğerine neden bakmıyorsun. Martin sevdiğim bir insan, onunla sorunum yok."





OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM

"Bir saate yakın 10 kişi oynadık ama Fenerbahçe'ye yakın mücadele etmişiz. Herkes son ana kadar elinden geleni yapmış. Oyuncularıma yürekten, kocaman sevgiler. Hepsini tebrik ederim."