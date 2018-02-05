Aykut Kocaman: Hakemleri yenemeyiz

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman oyuncularına güven verirken 73 puanla şampiyon olacaklarına dair inancını sürdürüyor.

Kocaman futbolcularına her takımı yenebilecek güce sahip olduklarını söylerken takımının bundan sonra sadece 7 puan kaybetme lüksü olduğunu düşünüyor.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'IN YENMELİYİZ

Hürriyet'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam oyuncuların Gençlerbirliği maçındaki futbollarından memnun kalırken takımına herkesi yenebilecekleri konusunda güven veriyor. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında mutlak galibiyet istediğini belirten tecrübeli teknik adam bu iki maçı kazandıkları taktirde kaybettikleri puanları telafi edeceklerini düşünüyor.

HAKEMLERİ YENEMEYİZ

Kocaman hakem yönetimlerinden ise endişeli. Herkesi yenebilecek güce sahip olduklarını ancak hakemleri yenmelerinin mümkün olmadığını düşünen Kocaman bu nedenle futbolcularının daha çok efor sarf etmesini istiyor.

Takımının oynadığı futboldan, futbolcularının reaksiyonlarından memnun olan Kocaman bu hafta içinde yapacağı çalışmalarla takımını Başakşehir’e karşı çok iyi şekilde hazırlayıp neredeyse şampiyonluğa tamam ya da devam anlamına gelecek maçı kazanmak istiyor.