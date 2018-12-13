Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan'ın verdiği kararlarla maçın önüne geçtiğini söyledi.

Trabzonspor'un Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede, bordo-mavili taraftarlar "Aykut Kocaman şike yapsana" şeklinde tezahürat yapmıştı.

Kocaman bu tazahüratlara "Herkes aynaya bir baksa şöyle elini yüzünü temizlese belki her şey çok daha güzel olacak gibi duruyor." diyerek cevap verdi.

Aykut Kocaman: Herkes aynaya baksın VİDEO

"HERKES BİR AYNAYA BAKSIN"

Bir gazetecinin Trabzonspor maçında kendisi alehine yapılan tezahüratlarla ilgili sorusunu da yanıtlayan Kocaman, "Şahsi durumumu, bulunduğum ve bana çok güvenen camianın beklentilerinin önüne geçirmemek için aslında çok fazla cevap vermedim. O gün de son derece metanetle 'Kötü söz sahibine aittir' anlayışıyla bekledim ve halen aynıyım. Herkes aynaya bir baksa şöyle elini yüzünü temizlese belki her şey çok daha güzel olacak gibi duruyor. Oyuncularıma aman dedim, Trabzonspor Kulübü yöneticilerinin ne yazık ki yaptığı açıklamalarla birlikte hakemin üzerine çok yük bindi, lütfen dikkatli olun lütfen hakeme yardımcı olun dedim. Üzerindeki baskıyı haksız dahi olsanız davranışlarınızla artırmayın dedim. Ancak maçta yaşadıklarımız çok mu iyiydi? Değil. Özelikle ilk yarıdaki hızlı ataklarımız doğruydu.Penaltıyla uzaktan yakından alakalı olmayan bir pozisyonda hiçbir yetkilinin hiçbir şekilde yaratılan bu mutluluk tablosuna uygun bir şey söylememesi de ne yazık ki futbol dünyamızın iki yüzlülüğünü birkez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Hakem Mete Kalkavan'ın maçın önüne geçtiğini de belirten Aykut Kocaman şunları söyledi: "Bizim Kasımpaşa maçımıza Bülent Yıldırım atandı. Konyaspor'un ya da diğer takımların bu konuyla ilgili hemen bir şey yapması mı lazım? Yaratılan ortam bunu getiriyor. Trabzonspor Kulübü şöyle de bağlamıştı cümlesini; hakem hatalarının maçın önüne geçmesini istemiyoruz demişlerdi. Geçti. Maalesef geçti. Ama şu anda görünen o tarafta son derece bir mutluluk tablosu var. Diğer taraf gücü yoksa yok olsun maalesef. Böyle olunca da zaten işimize geldiği zaman yut, işimize geldiğimiz zaman ortalığı inlet hali sürüyor. Bu davranışlarımızda hepimiz biraz daha düzeltme yaparız diye umuyorum. Bir taraftan da halen umutla bir şey söyleyecekler mi diye bekliyorum. Çaresiz, umutsuz bir bekleyiş ama bekliyorum."