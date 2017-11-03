Aykut Kocaman ilk 11'de 2 değişiklik yapacak

Süper Lig'de 16 puanla 8'inci sırada bulunan Fenerbahçe'de kritik Osmanlıspor maçı öncesinde kadro değişiyor.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçının 3-1'den 3-3'e gelmesi ve bırakılan 2 puan büyük tepkilere neden olmuştu. Kayserispor'a karşı yenilen gollerde kaleci Kameni ve savunma oyuncularının hataları ön plana çıkmıştı.

AYKUT KOCAMAN İLK 11'İ DEĞİŞTİRİYOR

Ligde bir türlü istikrarı yakalayamayan, liderden 7 puan geride kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman Osmanlıspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gidiyor.

Kocaman uzun süredir görev verdiği Kameni'nin yerine Volkan Demirel'e görev verecek. Bu kararda Kameni'nin özellikle yan toplardaki zaafı etkili oldu. Defansta ise Kayserispor maçında kötü performans gösteren Neustadler yerine Skrtel yeniden formaya kavuşacak.

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan, Guiliano, Valbuena, Janssen

Osmanlıspor-Fenerbahçe maçı cumartesi günü Osmanlı Stadı'nda 19:30'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.