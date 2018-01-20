Aykut Kocaman: Islıklayanlar taraftar değil seyirci

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında, Göztepe'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti.

TRİBÜNLER DİRAR'I SILIKLADI

Mücadele 1-1 devam ederken, Ülker Stadı'ndaki sarı-lacivertli taraftarlar Nabil Dirar'ı ıslıkladılar.

Faslı oyuncu topla buluştuğu anlarda bir grup taraftar ıslık çalarak Dirar'ı protesto etti. Teknik direktör Aykut Kocaman, ıslıklayan taraftarları sert bir dille eleştirdi.

"BUNLAR TARAFTAR DEĞİL SEYİRCİ"

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklama yapan Kocaman şu sözleri sarf etti:

"En büyük rakibimiz herhalde kendimiziz. Rakipler pozisyona girmeden bir şekilde biz hazırlıyoruz. Oyuncuyu sürekli ıslıklamak doğru değil ki. İyi yapıyor, kötü yapıyor ama canla başla bir şey yapmaya çalışıyor bu çocuklar. Bu takımın en büyük gücü taraftarı. Biz başka takımın oyuncusu ya da teknik direktörü değiliz. O ıslıklayanlar eğer şampiyonluğu istiyorsa, biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Buna seyirci demek lazım, taraftar başka bir şey. Oyuncular gururla ve şerefle, en az taraftarlar kadar maç kazanmayı istiyorlar. Rakip değiliz yani. Böyle olunca anlamlandıramadığım bir durum ortaya çıkıyor."