Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurulunda 16.092 oy alarak başkan seçilen Ali Koç "Allah doğrunun yanında oldu ve iyilik kazandı" dedi.

NBA finallerinin ikinci maçında da Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı devirdi. 3. çeyrek sonuna kadar başabaş giden mücadelede, Curry son perde performansı skoru belirledi. 122-103

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübe ilk etapta 100 milyon euroluk bir destek verecek. Bunun yanından Koç'un kısa ve uzun vadeli olmak üzere 10 projesi var.

Takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmeyi planlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, aralarında Luis Enrique'nin de olduğu 5 hoca adayı var.

Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

1 Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

2 Ali Koç'un teknik direktör adayları Takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmeyi planlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, aralarında Luis Enrique'nin de olduğu 5 hoca adayı var.

3 Ali Koç'un 10 projesi Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübe ilk etapta 100 milyon euroluk bir destek verecek. Bunun yanından Koç'un kısa ve uzun vadeli olmak üzere 10 projesi var.

4 Ali Koç'un Alex planı Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Alex'e jübile yaptırıp, ilerleyen yıllarda ise görev vermeyi planlıyor.

5 Warriors seriyi 2-0'a getirdi NBA finallerinin ikinci maçında da Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı devirdi. 3. çeyrek sonuna kadar başabaş giden mücadelede, Curry son perde performansı skoru belirledi. 122-103

6 Mehmet Demirkol: Ali Koç'a 13 önerim var Mehmet Demirkol, Ali Koç'la ilgili kısa bir yazı kaleme aldı. Demirkol, "Neden seçildiğini hiç unutma" dedi.

7 Aykut Kocaman istifa etti Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından görevinden istifa etti.

8 Beşiktaş'ta hedef Davy Klaassen İngiliz Sky Sports, Beşiktaş'ın Everton forması giyen Hollandalı Davy Klaassen'i kiralayacağını yazdı.

9 Neymar'dan Hırvatistan'a harika gol Sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan Neymar'ın dönüşü muhteşem oldu. Brezilyalı yıldız, Hırvatistan ile oynadıkları hazırlık maçıda şık bir gole imza attı.