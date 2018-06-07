Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında Ali Koç karşısında ağır bir yenilgi almasından sonra gözler Aykut Kocaman'a çevrildi.

Yıldırım ile göreve gelen Kocaman'ın istifa edeceği yönünde haberler basında yer aldı.

"İSTİFA GÜNDEMİMDE YOK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Gündemimde istifa yok. İstifa haberleri gerçek dışı. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var bizimle ilgili bir tasarrufu olacak. Şu anda görevimizin başındayız. Ama yönetimin başka tasarruf olursa bunu oturur konuşuruz. İstifa etmiyorum görevimin başındayım." diye konuştu.