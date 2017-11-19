Aykut Kocaman istifasından neden vazgeçtiğini anlattı

Demir Grup Sivasspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Aykut Kocaman, "Dünyada üst seviyedeki futbol başka türlü oynanıyor." dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Bir kere sezon başında özgüvenli takım seviyesinde değiliz. Skora alana kadar iyi başlıyoruz, sonra koruma kaygısı başlıyor. Telaş başlıyor. Yapmamız gerekenler bitip, nasıl korururz düşüncesi hakim oluyor. Ve mutlaka da bir tane yiyoruz. Son 2 maçta öndeki oyunları tamamlayabilseydik bugün başka şeyler söyleyebilirdik. 1-1'den sonraki süreç isteme karakterinin en azından bu maçta geldiğini gösterdi. Bunu Antalyaspor maçında da yapmamız lazım." dedi.

"BENİMLE YORUMCULARIN ANLADIKLARI FARKLI"

"Benim futboldan anladığımla, yorumlayanların anladığı arasında ciddi fark var" diyerek sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "Dünyada üst seviyedeki futbol başka türlü oynanıyor. Bu sene ligde belli bir kalite var. Bunu söylemem lazım. Ama maalesef başka türlü oynanıyor Avrupa'da." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBETTİĞİ HAFTA UMUT VERİCİ OLDU"

Kocaman, "Soldado düzgün bir karakter. İhtiyacı olan şey, atmak, atabilmek. Kendinle ilgili mücadelesinde güveni yakalayabilmektir. Umarım herkes adına iyi olur. Özellikle forvetler için atamadığınız zaman yük hep üzerinize biner. Bugün umarım hem kendi hem takımımız için kırmıştır. 'Galatasaray'ın mağlup olduğu, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada çok kuvvetli olmasa da üst sıralar için umut verici oldu" şeklinde konuştu.

''BANA İNANANLARI YARI YOLDA BIRAKMAMAK İÇİN DEVAM ETTİM"

Aykut Kocaman, "Basın toplantısı yapmayı düşündüm ama daha sonra olayı akışına bırakmaya karar verdim (İstifa açıklamasının ardından). Fenerbahçe'nin belki en zor dönemlerinden bir tanesinde bir işe başlamışken her şeye rağmen sonuna kadar götürme, bana inananları yarı yolda bırakmama durumu biraz daha öne çıktı. Biraz kendi ilkelerimin de dışına çıkarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Bilmediğimiz olayları tarif etme şekli, şanssızlık. Büyük takımların çok yaşadığı durumlar değil yaşadıklarımız. Gidişatımızı değiştirecek bir vuruş yaptı Soldado. Başkan (Aziz Yıldırım) toplantı yaptı oyuncularla ve mutlaka bir etkisi oldu.'' diyerek sözlerini noktaladı.