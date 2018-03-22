Aykut Kocaman: Kalede seni oynatacağım Volkan

Kadıköy'de 4 Mart'ta oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe, Akhisar'a 3-2 kaybettiğinde Ülker Stadyumu’ndaki bir locada da ilginç bir tartışma yaşandı. Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat, Beşiktaş derbisinden sonra bir yenilgi daha alınınca sahadaki sarı lacivertli oyunculara sert tepkiler gösterdi.

VOLKAN, ÖNDER FIRAT'LA TARTIŞIP TAKIMI KORUDU

Aynı locada bulunan kaptan Volkan Demirel ise Önder Fırat'a, "Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyor" diyerek, karşı çıktı. Yönetici Fırat ile kaleci Volkan Demirel arasında locada yaşanan bu olay, başkan Aziz Yıldırım’a kadar yansıdı. Başkan Ylıdırım, yaşanan bu tartışma nedeniyle Volkan Demirel ile bir görüşme yaptı. Ancak tecrübeli eldiven, ortaya koyduğu tavırdan taviz vermedi.

Beşiktaş ile 1 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman'ın sahaya kadar girip uyardığı halde gerilimden uzak durmamış ve sarı kart görmüştü. Volkan Demirel, daha sonra hakemle de diyaloğa girince ikinci sıra kartı görüp mücadelenin 76. dakikasında oyundan atılmıştı.

2-2 biten derbinin sonunda Kocaman, medya önünde Volkan Demirel’i açık bir şekilde eleştirmişti. Derbi sonrası medyaya yansıyan haberlerde ayrıca Volkan Demirel ile sezon sonu yolların ayrılacağı bile yazılmıştı. Diğer yandan Volkan Demirel'e kızan Aykut Kocaman, onu cezası tamamlandıktan sonra da oynatmayı düşünmüyor ve kaleyi Kameni'ye teslim etmeyi planlıyordu.

TAKIMA SAHİP ÇIKMAN ÇOK ÖNEMLİ

Ancak Kocaman, Volkan Demirel'in Akhisar maçında takıma sahip çıkması nedeniyle tavrını değiştirdi. Kocaman, Volkan ile yaptığı özel görüşmede, "Yenilgiye ve oynamamana rağmen takıma sahip çıkman ve koruman gerçekten çok önemli. Seni oynatmayı düşünmüyordum. Ancak sezon sonuna kadar Fenerbahçe kalesi artık senin" diyerek, adeta garanti verdi.

Kocaman dediğini yaptı ve Yeni Malatyaspor ve G.Saray derbisinde kaleyi Demirel'e verdi. Volkan da her iki maçta gösterdiği performansla öne çıktı. Özellikle derbide son dakikada Tolga Ciğerci’ye gol izni vermeyerek, 19 yıllık namağlup serinin devamını sağladı.

Volkan Demirel, Önder Fırat'la kapıştı