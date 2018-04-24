Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçın ardından gündem yine olaylı derbiydi.

Beşiktaş cephesinin rol yaptığını ima eden Kocaman, "Bir tane kan izi görenler varsa, Aykut sen yanılıyorsun derse ve ortaya çıkarsa futbolu bırakmaya hazırım." dedi.

OLMAYAN ŞEYLERİ OLMUŞ GİBİ GÖSTERDİ

Kocaman, "Olmayan şeylerin, olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Son derece ayıp. Esas provokasyonlar bunlar. Hiç kimseye, hiçbir canlıya bir şeyin atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Herkesin canı değerli. Sadece bunlar Fenerbahçe stadında yanlış değil, her yerde yanlış. Dönüyor dolaşıyor, her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor." dedi.

KAN İZİ GÖREN VARSA FUTBOLU BIRAKIRIM

Tecrübeli teknik adam, "Hocanın başına 5 dikiş atılması, asıl servis edilen oydu. Bu zaten kamuoyu yaratmak için yapılan bir şeydi. Beşiktaş'ın medya kontrolü çok yüksek, net gözüküyor. Fenerbahçe için 'zaten böyle' diye yargıda bulunulması sağlandı. Bu durum Fenerbahçe'ye mal edilmemeli. Hoca içeri girene kadar hiçbir şey görünmüyor. Hoca bilincini kaybettiyse içeride bir şey yapıldı. Bir tane kan izi görenler varsa, Aykut sen yanılıyorsun derse ve ortaya çıkarsa futbolu bırakmaya hazırım." şeklinde konuştu.

Akşam gazetesine konuşan Beşiktaşlı bir yönetici ise TFF'nin maçı kaldığı yerden devam ettirmesi durumunda sahaya çıkmamayı düşüneceklerini söyledi.

DİVANDA MAÇA ÇIKMAMAYI GÖRÜŞECEĞİZ

"Sahaya atılan yabancı maddeler var. Şenol Hoca’da travma, yarık ve dikiş var. Bütün bu yaşananlara rağmen tekrar kararı çıkarsa çok büyük ayıp ve yazık olur."

"Eğer öyle olursa futbol terörünün önü alınamaz. ‘Nasılsa tekrarlanacak’ diye herkes her şeyi yapmaya başlar. Spor hukuku açısından da kötü bir emsal teşkil eder. Bunu UEFA’ya da anlatamayız."

"Ceza yememek için her yolu deniyorlar ama farkında değiller ki gerçeklerden uzaklaşıp, komik duruma düşüyorlar. ‘Maçın kaldığı yerden devam etmesi’ kararı alınırsa perşembe günü 15.00’teki divanda maça çıkmamayı görüşeceğiz."