Aykut Kocaman Kasımpaşa'ya yenilmiyor

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekibin başında olduğu dönemlerde Kasımpaşa’yı çalıştıran 3 farklı hocayı da yenmeyi başardı.

VURAL, ÇAPA VE SHOTA'YI MAĞLUP ETTİ

Kocaman, Fenerbahçe’nin başındayken ilk olarak 27 Eylül 2010 yılında Yılmaz Vural’ın görevde olduğu Paşa’yı deplasmanda 6-2 mağlup etti.

26 Şubat 2011 tarihinde Fuat Çapa yönetimindeki rakibini 2-0 ve 24 Şubat 2013’de de Shota Arveladze’nin yönettiği Paşa’yı 3-1 yenen Kanarya'da Aykut Kocaman, Kasımpaşa’nın başında olan 3 farklı hocaya karşı galibiyet almış oldu. Deneyimli teknik adam, sadece 2012-2013 sezonunda Fuat Kılıç’ın çalıştırdığı lacivert-beyazlı takıma 2-0 mağlup oldu.