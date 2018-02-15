Aykut Kocaman, kazanan kadroyu bozmayacak

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ’i deplasmanda 2-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını artıran Fenerbahçe Cumartesi akşamı Ülker Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman son maçta performansından memnun kaldığı kadroyu korumayı planlıyor.

BAŞAKŞEHİR'İ BU KADROYLA DEVİRDİ

Bu maçta Fenerbahçe’nin kalesini Volkan Demirel korumuştu. Savunmanın sağında Mauricio Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım, orta ikilideyse Roman Neustadter ve Luis Neto oynamıştı. Kocaman savunma dörtlüsünün önünde Mehmet Topal ve Josef de Souza’ya şans verirken, sağ kanatta Nabil Dirar, soldaysa Aatıf Chahechouhe görev almıştı. Aykut Kocaman sakatlıktan dönen Giuliano’yu Fernandao’nun arkasında hücum hattında değerlendirmişti.

3 İSİM KONTROLLÜ ŞEKİLDE HAZIRLANIYOR

Deneyimli teknik adam ayağında şişlik olan Hasan Ali, yorgun olan Neto ve omzundaki sakatlık riski henüz sıfırlanmayan Giuliano’yu hafta arasında kontrollü şekilde maça hazırlıyor.

Bu arada sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Skrtel ve Janssen Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.