Aykut Kocaman: Kendimizi bir türlü beğendiremiyoruz

Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçı sonrası oyun anlayışı ile ilgili yapılan eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi.

Kocaman şunları dile getirdi:

BU DÖNEMDE ŞOV OLMAZ

"Kendimizi kimseye beğendiremiyoruz. Herkes diyor ki bu kritik haftalarda 3 puan önemli. 3 puan alıyoruz bu kez oynadığımız oyunu eleştiriyorlar. Can derdine düşmüşüz bu dönemde şov olmaz. En çok gol atan ikinci takımız. En iyi futbol oynamakla övünen (Beşiktaş) takımın 2 puan gerisindeyiz. Hakem hatalarından ve olmayan şanssızlıklardan yaşadığımız puan kayıpları var. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oynadığı futbolu, girdiği pozisyonları insanlar görmek istemiyor."





HER ŞEY DEĞiŞEBiLiR

"Kalan tüm karşılaşmalar çok zor. Kolay maç yok. Biz rakiplerimize göre fikstürde avantajlı durumdayız. Ama oynanmamış maç kazanılmamıştır. Kazana kazana gidip, zirvedeki rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bitime daha 6 hafta var. Kalan haftalarda her şey değişebilir. Biz kendi işimize ve oynadığımız futbola bakıyoruz. Başkasıyla ilgilenmiyoruz."