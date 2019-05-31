Aykut Kocaman Konyaspor'dan 2 milyon euro kazanıyor

Süper Lig'in 13. haftasında Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuğa getirilen Aykut Kocaman, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
YILLIK 13 MİLYON LİRA KAZANIYOR
Yeşil-beyazlı takımı tarihinde ilk kez Avrupa'ya taşıyan ve Türkiye Kupası kazandıran Aykut Kocaman, 2 milyon euro (13 milyon euro) yıllık maaş karışılığında Konyaspor'a geri döndü.
12 BERABERLİK 5 MAĞLUBİYET ALDI
Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından Konyaspor, 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Yeşil-Beyazlılar Kocaman’ın görev yaptığı 22 maçta ise 23 gol atıp, kalesinde 24 gol gördü ve -1 averaja sahip oldu.
Konyaspor'un Rıza Çalımbay yönetimindeki 12 maçlık dönemde puan ortalaması 1,4 olurken, Aykut Kocaman'lı 22 maçlık dönemde puan ortalaması 1,2 oldu.