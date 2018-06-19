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Aykut Kocaman Konyaspor'u reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, eski takımı Konyaspor'dan gelen teklifi, "Bir süre takım çalıştırmak istemiyorum" diyerek reddetti.

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Aykut Kocaman Konyaspor'u reddetti

Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe ile yolları ayrılan Aykut Kocaman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı..

Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe’nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü.

TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYORUM

Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi. Aykut Kocaman’ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor’un teklifini geri çevirdiği bildirildi.

Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.

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