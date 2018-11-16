Aykut Kocaman Konya'yla imzalıyor

Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman ile dün görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kocaman'ın pazartesi Konya'ya gelip, imza atacağı belirtildi.

SÖZLEŞME UZUN SÜRELİ

DHA'nın haberine göre, Atiker Konyaspor, Ankaragücü maçının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile tek taraflı yollarını ayırmıştı. Ardından teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, Konyaspor camiası tarafından çok istenilen Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kocaman'ın pazartesi Konya'ya gelip, imza atması bekleniyor. Kocaman ile 5 yıllık imza atılması planlanıyor.

KOCAMAN KONYASPOR'DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı.

2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı.