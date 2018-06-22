Aykut Kocaman: Köpek gezdiriyorum

Fenerbahçe yönetimi bu hafta başında bir açıklama yaparak 1 yıl daha sözleşmesi olan Aykut Kocaman’ın görevine son vermişti.

Kocaman’ın alacağı ücret konusunda farklı rivayetler olsa da sözleşme fesih dönemindeki mali uzlaşmanın detayları ortaya çıktı.

HESABINA 1.5 MİLYON EURO YATIRILDI

Akşam'ın haberine göre; Başkan Ali Koç’la yaptığı görüşme son derece medeni geçti. Kocaman’ın bütün hak edişleri ve kalan 1 yıllık sözleşme süresinde alacağı 1,5 milyon euroluk bedel hesabına peşin olarak yatırıldı. Başkan Ali Koç, geçmişte de birlikte çalıştığı Kocaman’ın kulüpten iyi ayrılması için mali konuda cömert davrandı.

BODRUM’DA KÖPEK GEZDİRİYORUM

Buna karşılık Aykut Kocaman da sözleşmeyi fesheden tarafın ödemesi gereken tazminattan vazgeçti. Ancak hak edişlerini ve çalışacağı 1 sezonun parasını peşin alan Kocaman, Bodrum’da tatile gitti.

Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe’den parasını aldığını gelecek sezonda prensip olarak başka takım çalıştırmak istemediğini söyledi.

Bu yüzden kendisine gelen cazip teklifleri de geri çevirdi. Kocaman, “Tatilin keyfini çıkarıyorum. Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Eşimle Bodrum’da köpek gezdiriyorum” dedi.