Aykut Kocaman: Lig herkes için yeniden başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

"LİG HERKES İÇİN YENİDEN BAŞLADI"

Galibiyetle ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Önde bastık, kazandık ama tam tersi sonucu da alabilirdik. Başakşehir bu ligin en organize takımı. Bizim adımıza önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık ve kazanmayı istiyorduk. Puan kaybetsek bile yarışın içerisinde olmaya çalışacaktık. Böyle bir maçta her şey belli olmayacaktı ama takıma güven ve moral yaratacak bir durum yarattık. Beşiktaş için de Galatasaray için Trabzonspor için de lig yeniden başladı ve Başakşehir'i de bu yarışın içerisine çektik." dedi.

"ALEYHİMİZDE HAKEM HATALARI FAZLA"

Sarı-lacivertli takımla ilgili sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "Takım ruhu konusunda bir şikayetim yok. Bu sezon öyle bir sorun da yaşamadık. Biz anlık yaşayan bir ülkeyiz. Bizim takım için de böyle. Bu sezona damga vuran şey, bireysel hatalarımız oldu. Bu kadar hatanın kabulü mümkün değil. Ayrıca takım olarak geç kurulduk. Diğer takımların aksine hakem hatalarının aleyhimize daha yoğun olduğu dönem geçiriyoruz. Bütün bunları dikkate alırsak, bu puanımız iyi gibi gözüküyor. Bir şey itiraf etmek de lazım, fizik gücümüz daha yukarı çıkmalı. Bizim için yorucu bir maç oldu. Şimdi biraz dinlenme zamanı." ifadelerini kullandı.