Aykut Kocaman: Lige artık 'Güçlüler Ligi' denilsin

Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor’da teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın adeta isyan etti.

Dün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

FUTBOLUN KARA GÜNÜ DEVAM ETTİ

"Türk futbolunun kara günü' demişlerdi. O kara gün bugün de (dün) devam etti. Bırakın saha sonucunu saha içerisindeki oyuncular mücadeleleri ve gayretleri ile belirlesinler. Ama VAR'ın gelmesine rağmen hakemlerin bu konuda öne çıkmaları devam ediyor. Maçı bir taraftan alıp diğer tarafa veriyorlar. Hem de herkesin gözü önünde cereyan ediyor bu olaylar. Bugün maçın yorumunu VAR'daki Suat Arslanboğa ile saha içerisindeki Halis Özkahya yapsın. Olmayan bir penaltıyı işgüzarlık yaparak 3 dakika sonra verdiriyorlar. Olan penaltıyı vermiyor. Bunu bırakın VAR'a bile gitmeden 'istediğimi çalarım istediğimi çalmam' mantığıyla hareket ediyorlar."





LİGİN ADI GÜÇLÜLER LİGİ OLSUN

"Otursunlar bir kez daha izlesinler. Verdikleri kararın ahlaka sığan bir tarafı yok. Oturdukları yerden saha içerisine müdahale ediyorlar ve bir yerden alıp başka bir yere maçı veriyorlar. Kimse uğraşmasın. Bırakın Trabzonspor’a puan kazandırmayı, ya da Galatasaray’a ya da Fenerbahçe’ye ya da Beşiktaş’a ya da Konyaspor’a, güçlülere. Bırakın oynayabildiğimiz kadar oynayalım. Zaten bizden iyi takımsa yenerler bizi, sana ne? Niye müdahil oluyorsun? Olmayan penaltıyı penaltıya çeviriyorsun. Ligin adına da boşuna Süper Lig demesinler. Güçlüler ligi olarak çevirelim, herkes rahat etsin. Bizde sahaya çıktığımız zaman başımıza gelecekleri bilelim."