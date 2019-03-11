Aykut Kocaman'ın penaltı isyanı

Beşiktaş'a Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor'da maç sonrasında hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemlerine tepki vardı. Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından sert açıklamalar yaptı.

AYAR VERİCİLER VAR

Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş bizden daha iyiydi, kazanmaya yakındı, buna itirazım yok. Neden vermiyorsunuz penaltıyı? İncelendi diyorlar. Darbe net bir darbe. Tekrarlıyorum. Bu bir ayarlar meselesi, bir büyüğümüzün söylediği gibi (Fatih Terim) işler ayarlanıyor gidiyor. VAR diye bir sistem geldi, oturuyorlar, gördüklerini vermiyorlar. Amir'in dizine çok net bir darbe var. Bunu görmedim demek ayıp olur" dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Kocaman Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Ülkede yıllardır en üst seviyede teknik direktörlük yapan, 4-5 sene civarında Türkiye Futbol Direktörlüğü yapan, Türkiye Futbol Direktörünün bir açıklaması vardı. Hakem kurullarını çok iyi tanıdığını ve lige ayar verildiğini ne kadar iyi bildiğini söyleyen, bir ülkede söylenildiğinde yer yerinden oynayacak bir açıklama son derece göz ardı edildi. Söylediklerim Kayserispor’a karşı değil. Onları tebrik ettiğimi az önce söyledim. Söylediklerim ne teknik direktöre, ne futbolcuları, ne Kayserispor’a. Ancak öbür taraftan maçın gidişatını gerçekten etkileyen pek çok faktör varken, enterasan bir şekilde lige ayar verildiğini bir kez daha görüyoruz" demişti.

TERİM NE DEMİŞTİ?

Olaylı Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili olarak açıklama yapan Fatih Terim, “Ben hayatım boyunca kayrılan tabakadan olmadım. Hayatım boyunca çalıştım, gerektiğinde özür diledim ama hiç kayrılan tabakadan olmadım. Son yıllara bakarsak, kimin kimleri kayırdığını da net görürüz. TFF’yi, başkanı, yönetim kurulundakileri, hakem kurulunu, organizasyonun içindeki aktörleri pek çok kişiden iyi tanırım ve bilirim. Skor istedikleri gibi olmadığında ya da işler iyi gitmediğinde, hedef göstererek işin içinden sıyrılacak biri olmadığımı herkes bilir” ifadelerini kullanmıştı