Aykut Kocaman: Mete Kalkavan meydan okudu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Aykut Kocaman, maç sonunda yaptıkları iki basit hatadan yedikleri gollere dikkat çekerken, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı da sert bir dille eleştirdi.

KASITLI YERDE YATIYORLAR

Hakem hakkında da konuşan Aykut Kocaman, ''Hakem tarafını da söylemek lazım. Giresunspor maçında da söylemiştim. Maç boyunca 1. dakikadan itibaren, sakatlık bahanesi mi diyelim bilmiyorum ama Gençlerbirliği bunu kullanacak zaten. Ben hakem tarafından söylüyorum. Hakemlere söylüyoruz bu kasıtlı, ritimi düşürmek için yapılıyor ama anlatamıyoruz'' dedi.

Giresunspor maçını hatırlatan Aykut Kocaman ''Açıkçası Giresun maçındaki hakem, bir önceki maçın intikamını alıyor demeyelim ama, daha 1. dakikada sarı kart gösterdi Oğuz'a... Bu işi bu tarafa getirmek niyetinde değilim ama bunları söylemek zorundayım'' şeklinde konuştu.

"METE KALKAVAN MEYDAN OKUDU"

Mete Kalkavan'ı da eleştiren Aykut Kocaman ''Mete Kalkavan'ın beden dili şunu gösteriyor, meydan okuma. Tebrik ediyorum. Bunu yapsınlar, ezdirmesinler ama aynı davranışları diğer yerlerde de yapsınlar. Maçı belli bir yerden belli bir yere çevirebiliyorlar. İkinci golde de olmayan bir faul ile beraberlik geldi'' ifadelerini kullandı.