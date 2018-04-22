Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

Aykut Kocaman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına beş dikiş atılmasıyla sonlanan derbiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Olayın "Fenerbahçe vahşetine" döndürülmesine tepki gösteren Kocaman, "Bütün her şey bu cümle üzerinden başlıyor. Lanetliyorum, sahaya ya da birine bir şey atılmasını. Kınıyorum. Ama o dikişin abartılmasını da kınıyorum" dedi.

Hürriyet'e konuşan Kocaman, Güneş'in kafasında kan olmadığını söyleyerek tecrübeli teknik adamın rol yaptığını ima etti.

İşte Kocaman'ın sözleri:

"Şimdi olayların o anına gelelim. Şenol Güneş’in yere düştüğünü gördüm. Ani bir refleksle hemen yanına koştum. Yanımda Hasan Çetinkaya’da vardı. Hocanın yanındaki bir görevliye sordum. “Herhangi bir şey yok” dedi. Görüntüde de var. Olayların çıkma nedenin Tolga Zengin’in tartışması olduğunu gördüm. Ne yapıyorsun dedim Tolga’ya. Tolga ile konuşurken, hocanın çıktığını görmedim."





DİKİŞ ABARTILDI

"Fakat Şenol Güneş’in kafasında bir açık kanama, bu anlamda müdahaleyi gerektirecek bir durum görmedim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Görüntülere bakın. Bende de var. Size göndereyim. Hoca yere düştükten sonra kulübede oturuyor. Yanında da kulüp doktoru var. O anda bir kanama veya yarılma olsa müdahale orada yapılmaz mı? Şenol Güneş’in kafasına 5 dikiş atıldı. Bütün her şey bu cümle üzerinden başlıyor. Lanetliyorum, sahaya ya da birine bir şey atılmasını. Kınıyorum. Ama o dikişin abartılmasını da kınıyorum. Doktorun ya da Şenol Güneş’in bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor."





BİZİM HİÇ AKLIMIZA GELMEDİ DİKİŞ ATTIRMAK

"Fenerbahçe spor dünyasının ana lokomotifi. Son zamanlarda çok üstümüze geliyorlar. Hasan Çetinkaya’nın kafası kanadı dikiş atılmadı. Mehmet Topal’ın başı yarıldı, sargıyla oyuna devam etti. Bizim hiç aklımıza gelmedi dikiş attırmak. Bütün bunlar ve Fenerbahçe’ye yapılanlar insanın canını acıtıyor. Statlardaki vahşeti lanetliyorum. Ama olayların saptırılmasını da lanetliyorum.Çok hırpalanıyoruz. Ben Şenol Güneş’in başında o kanı görseydim, lanet olsun maça da futbola da derdim. Meselenin özü sadece Fenerbahçe vahşeti denilerek saptırılamaz. Her şeyin yerli yerine oturtulması lazım."

Şenol Güneş’in yere yığıldığı an - VİDEO



NEDEN KANAMADI?

"Şenol Güneş’in kafası yarılmışsa kulübede oturduğu o dakikalarda defalarca başına müdahale edilmesi lazım. Bunları söylemekten hicap duyuyorum.’’Şenol Hoca’nın kafası yarıldı ve 5 dikiş atıldı’’ cümlesi üzerinden tüm olay değerlendiriliyor. Dikiş atılması için cildin açılması ve doğal olarak kanaması lazım… Ama en azından kulübedeki o görüntüde akan kanın görülmesi lazım değil mi?"

BEŞİKTAŞ CEPHESİ: İLK MADDE DEĞİL İKİNCİSİ İÇİN DİKİŞ ATILDI

Beşiktaş cephesi ise Güneş'in kafasına iki defa yabancı maddenin isabet ettiğini, ilk atılan madde için buz konulduğunu ancak soyunma odasına giderken atılan ikinci maddenin çok daha yaralayıcı olduğunu ve bu yüzden dikiş atıldığını söylüyor.

Şenol Güneş dün verdiği röportajda, "İlla ağır komalık mı olmak lazım? İnsanlar bir film çeviriyorlar kafalarında. O zaman Şenol Güneş attırdı. 'Kafama at dedi sonra da poz verdi" demişti.







