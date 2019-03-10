Aykut Kocaman: Net penaltımız verilmedi

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "İstediğimiz sonuçla ayrılamıyoruz, bunun nedenleri var. İğneyi önce kendimize batırıp sonra çuvaldızı batıracak yer var mı diye bakalım etrafa." dedi.

İkinci yarıda oyuncu değişikliklerinin maça etki ettiğini söyleyen Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle maçı biraz daha kora kor mücadeleye doğru götürdük. Sonuçta da beraberliği yakalamayı başardık. Sonrasında yine elimizdeki, ayağımızdaki bir topu kaptırıp mağlup olduk. Her türlü şartı göz önünde bulundurduğumuzda Beşiktaş'ın bu akşam kazanmayı hak ettiğini söyleyebiliriz. İşin doğrusu bu. Ancak bize de fırsatlar geldi, bunları değerlendiremedik."

Sözlerine "Ali Hoca'yla ilgili şunları söylemek gerekiyor" diyerek devam eden Kocaman, "Benzer pozisyonlarda dengeyi biraz kaçırdı. Bu atmosferde kabul edebileceğimiz bir durum. Ancak kabullenemeyeceğimiz durum şu; Akhisar maçında son dakikada net bir penaltı, VAR'dan hiçbir uyarı gelmiyor. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında da öyle. Bu akşam da Hadziahmetovic'in ceza alanı içinde dizine aldığı darbe sonrası iyi niyetle devam etmeye çalışması ihlali ortadan kaldırır mı?" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, sözlerini şöyle noktaladı: "Ali Palabıyık görmedi, Bülent Yıldırım'la Abdülkadir Bitigen de mi görmedi? Bize incelendi deniyor ama darbe var. Bu darbe faul değil mi? Bu bir 'ayarlar' meselesi! Ayarlanıyor gidiyor bir şeyler! Bizim konuşmamız suya yazı yazmak gibi. VAR sistemi geldi, oturdukları yerden gördüklerini vermiyorlar! Çok net bir darbe var Hadziahmetovic'in dizine. Buna "görmedi" demek ayıp olur!"