Aykut Kocaman: Oğuz Kağan bile Ozan'dan iyi

Fenerbahçe’de Ozan Tufan, Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi.

Uzun süredir forma bulamayan ve kadroya girmekte bile zorlanan genç futbolcuya bu karar sözlü olarak iletildi.

OĞUZ KAĞAN BİLE SENDEN İYİ

Alınan bu kararda Ozan’a saha içindeki yetersizliği gerekçe gösterildi. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın, “Oğuz Kağan dahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride” raporu verdiği, 22 yaşındaki orta sahaya bu ifadelerle aynen aktarıldı.

Bu kararın disiplinle alakalı değil sportif gerekçelerle verildiği vurgulandı. Ozan Tufan’a, sarı-lacivertli yetkililer kendisinin kadroda düşünülmediğini net şekilde belirtti.

KAÇAMAK BARDAĞI TAŞIRDI

Aykut Kocaman gerekçe olarak saha içini gösterse de, Ozan'ın Alper'le birlikte yaptığı gece kaçamağının bardağı taşıran son damla olduğu öğrenildi.

LA LİGA'YA GİTMEK İSTİYOR

Tüm bu gelişmelerden sonra genç yıldızın takım arayışlarına başladığı ifade edildi.

Bir süre önce İspanyolca öğrenmeye başlayan Ozan'ın La Liga'ya gitmek istediği belirtildi.

Ozan'ın adı Deportivo ile anılıyordu.