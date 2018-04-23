Aykut Kocaman: Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek ayıp

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u evinde 4-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından konuşan Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

BAZILARI GİBİ ARSIZLIK YAPMAYACAĞIM

Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Hiç tartışmasız maçın kalanının oynanmasını bekliyoruz. Sahadan çekilen takım çok net bir şekilde Beşiktaş. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, hükmen galibiyet gibi şeyler söyleme niyetim yok. Maçın kalan kısmının oynanması gerekiyor çok net olarak."

PROVOKASYON YAPILDI

"Beşiktaş kalan dakikalarda da finale çıkabilir. Maçı sanki tatil ettirmek isteyen, korner direklerinin etrafına oturmuş taraftar gruplarıydı. Maçın tatil olması için onlar uğraştı. 2. yarıda da Beşiktaşlı oyuncular provokasyon yaptı."

OLMAYAN ŞEYLERİ OLMUŞ GİBİ GÖSTERMEK AYIP

"Saha içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. 2 takımın sahada kozlarını paylaşması en mantıklı olanı. Hiçbir sahada görmek istemediğimiz hareketler oldu ancak öbür tarafta da olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Esas provokasyonlar bunlar. Hiç kimseye, hiçbir canlıya bir şeyin atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Herkesin canı değerli. Sadece bunlar Fenerbahçe stadında yanlış değil, her yerde yanlış. Dönüyor dolaşıyor, her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor."

KAN YOK KARDEŞİM

"Görüntüleri izledim. Ayrıntılı bir şekilde izledim. Kan yok kardeşim. Kan yok. Hoca içeri girene kadar kan gözükmüyor. İçeri girene kadar bir damla kan varsa, "Aykut sen yanılıyorsun" desinler. Özür de dilerim. Ortada bir oyun var. Bu oyunu düzenleyen biz değiliz. Düzeltilmesini rica ediyorum. Şenol Güneş gibi Türk futbolunda önemli şeyler başarmış bir insan için de düzeltilmesini istiyorum."

HERKES AYAĞINI DENK ALSIN

"Lütfen herkes ayağını denk alsın. Ayıp. Olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip, kimse Fenerbahçe'yi suçlamasın. Saha içinde olan her şey için özür diliyorum."

