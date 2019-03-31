Aykut Kocaman oyunu kullandı

VAR nedir, nasıl çalışır?

1 Galatasaray'da keyifler yerinde Galatasaray Yönetimi ibra edilmese de 31 Mart’a kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL’yi yatırdı. Bu gelişmenin ardından Florya'da keyfiler yerine geldi.

2 Pendikspor'un Başakşehir'e 27 pasla attığı gol - İZLE Başakşehir, hazırlık maçında Pendikspor'a 2-1 yenilirken, TFF 2. Lig ekibinin 27 pasla attığı ilk gol büyük beğeni topladı.

3 Alex, Deivid ve Luciano Fenerbahçe'ye futbolcu bulacak Fenerbahçe'nin efsane isimleri Alex de Souza, Deivid ve Luciano; sarı-lacivertli takıma Brezilya'da beğendikleri futbolcuları önerecekler.

4 Fenerbahçe ve Galatasaray FIFA'ya dava açacak Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerine sattığı Gomis, Giuliano ve Josef'in transfer paralarını alamadığı için FIFA'ya gidiyor.

5 Şenol Güneş: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz Şenol Güneş, futbolcularına ligden kopmadıklarını belirtti ve "Hedefsiz değiliz. Devler Ligi vizesi alacağız. Rehavet istemem" dedi.

6 Tolgay Arslan: Beşiktaş'ı unuttum Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı ekibi unuttuğunu ve artık ailecek sarı-lacivertli renklere gönül verdiklerini ifade etti.

7 Messi'den panenka frikik golü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Espanyol maçında frikik atışını panenka vuruşuyla kullandı ve topu ağlarla buluşturdu.

8 Rakibiyle dalga geçerken nakavt oldu Rakibiyle dalga geçmeye çalışan Fransız boksör Sabri Sederi, müsabakanın bitimine saniyeler kala aldığı yumruk darbesiyle nakavt oldu.

9 Fenerbahçe’nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptı Fenerbahçe'nin kulübe maddi kaynak sağlamak için başlattığı 'FENER OL' kampanyasından yararlanmak isteyen O.Ç. isimli bir dolandırıcı, taraftara 20 bin 650 TL karşılığında 3 adet forma sattı.