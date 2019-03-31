Aykut Kocaman oyunu kullandı

İstanbul’da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da oyunu kullandı.
AYKUT HOCA KASKETİYLE OY KULLANDI
Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar oylarını kullandı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da ailesiyle birlikte sandığa gitti. Kocaman'ın tarzı da oldukça dikkat çekti.