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Aykut Kocaman oyunu kullandı

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, vatandaşlık görevini yapmak için İstanbul'da sandığa gitti.

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İstanbul’da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da oyunu kullandı.

AYKUT HOCA KASKETİYLE OY KULLANDI

Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemi devam ederken, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da ailesiyle birlikte sandığa gitti. Kocaman'ın tarzı da oldukça dikkat çekti.

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