Aykut Kocaman: Ozan nedenini biliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahalarında 6-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

6-0 BİZİ RAHATLATTI

Kocaman, "6-0'lık galibiyet bizi rahatlattı. Ancak turun ilk maçtan geçildiği düşüncesi yanlış olur. Hayatta her şeyin olabileceğini unutmadan çok bir büyük avantaj yakaladığımız gerçek. Turun buradan dönmesi çok zor tabii. Özellikle ligin sıcak evresinde rövanş öncesinde ciddi bir rahatlık oldu bizim için." dedi.

OZAN NEDENİNİ BİLİYOR

Tecrübeli teknik adam, "Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Neden oynamadığını, ne dediğimi o biliyor. Ozan ile ilgili anlatacağım çok fazla şey yok. Çünkü kendisiyle konuştum. Kendisine söylediğim şeyleri paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

KİLO PROBLEMİ

Kocaman'ın kilo problemi nedeniyle Ozan'a şans vermediği tahmin ediliyor.