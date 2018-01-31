Aykut Kocaman, Ozan Tufan hakkında konuştu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'un konuğu oldu.

Mücadele öncesinde soruları yanıtlayan Aykut Kocaman, Ozan Tufan'la ilgili olarak yöneltilen soruya da cevap verdi.

ASLOLAN FENERBAHÇE'NİN MENFAATLERİDİR

Kadro dışı bırakılan milli futbolcuyla ilgili olarak "Ozan Tufan affedilebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Kocaman, "Şu an bunun yeri ve zamanı değil, başka zaman konuşalım. Ancak şunu söyleyebilirim benim için aslolan Fenerbahçe'nin menfaatleridir" ifadelerini kullandı.