Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 5-1 yendi. Sarı-lacivertlilerde son dönemin formda futbolcusu Ozan Tufan da bir gol attı.

"CEVAP VERMEYE GEREK YOK"

Alanyaspor'da yarım sezon kiralık oynayan ve o dönemde yakaladığı çıkışı sarı-lacivertli ekipte de sürdüren Ozan Tufan, herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen deneyimli futbolcunun form grafiği Aykut Kocaman'a soruldu.

Aykut Kocaman, Ozan Tufan sorusuna cevap vermedi - İZLE

5-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Kocaman'a, "Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'de çalıştığınız dönemde kadroda düşünmemiştiniz. Şimdilerde oynadığı futboldan dolayı şaşkınlık yaşadınız mı? Nasıl buldunuz performansını?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Deneyimli teknik adam ise, "Buna cevap vermeyeceğim, Gerek yok" ifadelerini kullandı.

KOCAMAN KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde milli futbolcu Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmış ve uzun süre affetmemişti. Ozan'ın o dönemlerde başlayan düşüşü, Cocu ve Ersun Yanal döneminde de devam etmişti.

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasında gittiği Alanyaspor'da kendini toparlamıştı.