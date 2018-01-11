Aykut Kocaman Ozan Tufan'ın gönderileceğini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Dikine futbol gibi kavramları anlamıyorum. Futbol artık böyle bir oyun değil ki. Top rakibe geçtiği andan itibaren en kısa sürede beraber hareket edip o topu almak, direkt kaleye gidemiyorsanız set oyununa dönmek. Bu oyuna bir bütün olarak bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

"OZAN'A YER YOK"

Tivibu Spor'a konuşan Kocaman, "Ozan Tufan ikinci yarıda kafamdaki oyun planında yok. Doğru da olabilir, yanlış da. İşi uzatmak yerine böyle bir karar aldık. Kafamda bir oyun planı var ve Ozan'a yer yok. Ozan'ın da geleceğinin şekillenmesi ve karar vermesi için ona yardımcı olmaya çalıştık." şeklinde konuştu.