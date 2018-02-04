Aykut Kocaman: Ozan'ı kaybetmek istemiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Ozan'ı affedebileceğini söyledi.

Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı ancak transferin son gününnde Premier Lig'in kapısından dönen Ozan Tufan takıma geri dönüyor.

"OZAN'I KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

'Ozan Tufan takımda kaldı, ileride kadroda düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Aykut Kocaman, ''Kişisel olarak kimseyi kaybetmek gibi bir düşüncem yok. Temel davranış şeklim, Ozan'ın daha net karar vermesini sağlamaktı. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapma durumu olur'' cevabını verdi.

Ozan Tufan da maç öncesinde sosyal medya hesabından ''Başarılar Fenerbahçem'' mesajını paylaştı.