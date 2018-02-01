Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi

PFDK sevkleri belli oldu.

Kayserispor teknik direktörü Sumudica, sportmenliğe aykırı hareketi; Aykut Kocaman ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Aykut Kocaman: Bu hakemlerle şampiyon olmamız çok zor - İZLE



AÇIKLAMA YAPILDI

Hukuk Müşavirliği'nce 01.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ

Aykut Kocaman, Giresunspor maçı sonrası şu şekilde açıklama yapmıştı:

"Hakemlerin bizim aleyhimize olan pozisyonlarda çok cesur, harika yakalıyorlar ama rakiplerimizde bunu yakalamada imtina ediyorlar. Ben sürekli yıpratılmama rağmen hep aynı mesajları veriyorum. Ligde ve kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben tecrübeli bir insanım. Net görüyorum. Bu hakemlerle bizim hem kupada, hem ligde şampiyon olma ihtimalimiz çok zor. Fenerbahçe taraftarları bunu bilsin."

KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."