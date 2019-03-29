Süper Lig'in 27. haftasının en kritik karşılaşmalarından biri Başakşehir ile Konyaspor arasında oynanacak.

Galatasaraylıların heyecanla beklediği mücadele öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Postu kolay deldirmeyeceğiz" dedi.

KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK

Başakşehir maçının kolay bir maç olmayacağını belirten Kocaman, ''Şampiyonluğun şu anki en güçlü adayıyla deplasmanda oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Ama tabii ki postu kolay deldireceğimiz anlamına gelmiyor. O güne kadar daha çok var. Süreci mümkün olduğu kadar iyi değerlendirip sakatlarımızı biraz daha iyileştirme şansını elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.