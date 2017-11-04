Aykut Kocaman Riad Bajic'i istiyor

Bu sezon ileri uçta sadece Janssen ile skor üretebilen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar başladı.

Van Persie, Soldado ve Fernandao'dan istediği performansı alamayan Aykut Kocaman, Konyaspor'dan eski öğrencisi Riad Bajic'in transfer edilmesi için yönetime talimat verdi.

İTALYA BASINI F.BAHÇE'YE YAZDI

Football İtalia'nın haberine göre Kanarya, Udinese'de tutunamayan Riad Bajic'in de peşinde. Çıkan haberde, Udinese'nin Bajic'i devre arasında elden çıkarmayı düşündüğü, Bosna Hersek'li golcüyle Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği vurgulandı.

Haberin ayrıntısında, Konyaspor'dan 5.5 milyon euro ödenerek alınan 23 yaşındaki oyuncunun İtalya Ligi'ne alışamadığı vurgulandı.

TRANSFER LİSTESİNİN BAŞINDA YER ALIYOR

Eurofootballrumours.com'da yer alan haberde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Konyaspor'dan eski öğrencisini liste başına yazdığı vurgulanırken, sarı-lacivertli takımın devre arası transfer dönemini hareketli geçireceğine yer verildi.