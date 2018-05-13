Aykut Kocaman: Şampiyonlar Ligi'ne katılalım

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Akhisar'a 3-2 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Ligi en azından bir kupayla kapatmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertli ekipte tek hedef lig kaldı. Aykut Kocaman, oyuncularını 2 maçta 6 puana odaklamış durumda.

10 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'ın Yeni Malatya'yı yenmesiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı azalsa da hala bir umut var. Sarı-lacivertli ekip kalan 2 maçta 6 puan alarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ancak Aykut Kocaman'ın şampiyonluk kadar önemli gördüğü bir başka hedef Şampiyonlar Ligi.

En son 2008 yılında Devler Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanırsa en kötü ihtimalle ikili averajda üstün olduğu Başakşehir'i geçerek ligi ikinci sırada tamamlayacak. Bu durumda da Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak.

Aykut Kocaman da oyuncularını Şampiyonlar Ligi yolunda motive etmek için sık sık konuşmalar yapıyor.

Devler Ligi'nin önemine vurgu yapan Kocaman, "Olan oldu artık, toparlanın. Geçmişe bakıp da üzülmek için artık çok geç. Sezon başından bu yana fazlaca hatalar yaptık ve sonunda da hedeflerimize ulaşamadık. Ancak önümüzde daha iki maç var. Toparlanıp bu maçları kazanalım ki en azından camiamıza daha başka acılar tattırmayalım. Bunun için sahaya çıkın ve size yakışanı yapıp öyle ligi bitirin" şeklinde konuştu.