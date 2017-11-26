Aykut Kocaman: Şampiyonluğa olan inancımı kaybetmedim

Sivasspor maçında 3 puanın dışında oynanan futbolu da beğenen Kocaman oyuncularına, "Şampiyon olmak istiyorsak Antalya engelini de geçmemiz gerekir. Antalya'yı yenip yarışa ortak olacağız" dedi.

Hafta başından beri bu maçın önemine dikkat çeken tecrübeli teknik adamın Osmanlıspor beraberliği sonrasındaki kara bulutların dağılmasıyla birlikte morali de yerine geldi.

"BEN İNANCIMI HİÇ YİTİRMEDİM"

Sarı-lacivertli ekibin Sivasspor maçında özellikle ofansif mücadelesini beğenen Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı: "Sivas maçında beraberlik golü yediğimizde takım olarak demoralize olmadık ve gol için hemen tepki verdik. Skoru ne kadar çok istediğinizi bana gösterdiniz. Doğru oynadığınızda sonuçlarını hep birlikte gördük. Bu zor maçın değerini bilmemiz için Antalya’dan da galibiyetle dönmemiz gerekiyor. Haftaya derbi var ve tam da bizim için bir fırsat daha doğuyor. Şampiyonluk inancımdan hiç vazgeçmedim, bundan siz de vazgeçmeyin."