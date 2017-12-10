Aykut Kocaman: Şampiyonluğu çok istiyoruz

Süper Lig’de 4’te 4 yaparak şampiyonluk yarışına çok güçlü biçimde geri dönen Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Aykut Kocaman son dönemde tüm karşılaşmaları final havasında oynadıklarını dile getirdi.

Bursaspor galibiyetinin ardından medya mensuplarıyla sohbet eden Kocaman, “Sezon başında kaybettiğimiz puanlar nedeniyle sürekli final maçları oynadık. Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarına kadar geçen süreçte kaybettiğimiz puanlar yüzünden bu kadar sıkışık gidiyoruz. Ama takım bu süreçte çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Bu bir avantaj, en azından takımın kapasitesini gösteriyor. Sezon başındaki gibi takım kapasitesiz değil. Sezon başındaki gibi acaba demiyoruz. Bizim bundan sonra yaptığımız doğruları artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor (D) ile oynayacakları maçları kazanmaları halinde daha iyi günlere ulaşacaklarına inandığına vurgu yaptı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Deneyimli teknik adam, “Sıradaki iki maçı da kazanalım, Karabük ve Konya maçlarını da kayıpsız geçelim, her şey daha güzel olacak. Geriden gelmenin avantajını kullanıyoruz. Şu iki maçı alalım çok rahat daha şeyler konuşuyoruz. Son dönemde kazanmanın ötesinde oyunun gücünü de geliştirmemiz beni mutlu ediyor. Puan ortalamamızı yükseltecek doğru oyunu biraz daha oyuncularımızla ısrarlı bir şekilde çalışacağız. Kendi doğrularımızı oyuncularımızı da ikna ederek ısrarla artırmaya çalışıyoruz. Şampiyon olacağız, şampiyonluğu çok istiyoruz ve bu takım şampiyon olacak kapasiteye sahip” ifadelerini kullandı.