Aykut Kocaman: Şampiyonluk için her şey var

Teknik Direktör Aykut Kocaman, beIN Sports'a verdiği röportajda şampiyonluk yarışı ve transfer konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DURUMUMUZ YETERLİ"

Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Esas amacımız oyun ve oyuncu kalitemizi bir adım daha ileri götürebilmek. Ama öbür taraftan var olan gerçekler var. Şu andaki durumumuz, şu andaki kadromuz, bence şampiyonluk için yeterli. Bu benim görüşüm. Herkesin de fikrine saygı duyuyorum. Dolayısıyla kendi iç dünyamdan, oyuncu grubumuz ile yapabileceklerimizi düşündüğüm zaman, nereye gelebileceğimizi düşündüğüm zaman, futbolun doğrularını düşündüğüm zaman, gelebileceğimiz seviyeyi hayal edince şampiyonluk için her şeyin var olduğunu görüyorum.

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARIYLA OYNUYORUZ"

Saha içi için söylüyorum bunu. Bu oyuncu grubu bunu başarabilecek seviyede. Sonuç olarak; olabilirse, mümkünse bize katkı sağlayacak her oyuncuya kapımız açık ama var olan oyuncularımız şu anda benim için dünyanın en iyi oyuncuları.

"3 TEMMUZ'UN ETKİSİ GEÇMEDİ"

3 Temmuz'un hem etkisinin hem izlerinin geçtiği inancında değilim ben. Sahada kazandıklarımızın elimizden alınmaması için büyük reaksiyon gösterdik o dönemde. Ama o bir sıcak dönemdi. Sonra unutulan şu oldu; bu dönem hala bitmedi. Aynı yoğunlukta mı? Değil ama etkileri devam ediyor. İzleri ve etkileri halen devam ediyor.



HEDEFLENEN PUAN...

70-75 arası puan şampiyonu belli eder. Fenerbahçe özelinden gidersek, şu anda 33 puandayız. 40 puan alırsak 73 puan eder. Bu tablo da şunu gösteriyor; 9 ila 13 puan arasında kabul edilebilir bir puan kaybı olarak gözüküyor. Bu sebeple o bahsettiğim zorlu deplasman maçlarında avantajı rakiplere vermemeliyiz.

