Aykut Kocaman şampiyonluk için iddialı konuştu

Bursaspor'u deviren Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla Galatasaray'ın önüne geçmesinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman, "Ben en başından beri şampiyon olacağımızı söylüyorum" dedi.

"HAYALİMDEKİ TAKIMA DOĞRU GİDİYOR"

Aykut Kocaman, "Oyunu bizim daha fazla kontrol etme ve 3. bölgede oynama ihtimalimiz daha yüksek gözüküyordu, böyle de başladık. Benim beklentim, takımı bir adım daha yukarıya çekebilmek. Bunu yapabilecek oyuncu kadrosuna sahibiz çünkü. Esas olan, kişilere bağlı olmadan, bir düzen takımı olabilmesi. Benim gibi düzen kurmaya çalışan antrenörler için en zoru bu. Düzen dediğimiz yerde, fedakarlıklar gerekiyor. Kim oynarsa oynasın, aynı şeyi yapabilen bir takım hayalimdi. Şu anda oldu mu, hayır. Olur mu, oraya doğru gidiyor takım." şeklinde konuştu.



