Aykut Kocaman: Şampiyonluk yolu açıldı

Fenerbahçe'de Başakşehir galibiyeti yüzleri güldürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman, öğrencileriyle yaptığı toplantıda umut dağıttı ve şampiyonluğa olan inancı tazeledi.

HAKEMLERLE ÇOK ZOR DEMİŞTİ, ŞAMPİYONLUĞU YİNELEDE

Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynadıkları maçın ardından hakemlerin kendilerine art niyetli davrandıklarını ve bu şekilde şampiyon olmalarının zor olduğunu belirten Aykut Kocaman, Başakşehir galibiyetinin ardından yeniden şampiyonluk mesajı verdi.

ŞAMPİYONLUK YOLU AÇILDI

Aykut Kocaman, Başakşehir zaferinin ardından soyunma odasında futbolcularına "90 dakika aynı disiplinle neredeyse hatasız oynadınız. Sezonun belki de en önemli finalini kazandınız. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Kocaman sözlerine şöyle devam etti:

"Bu galibiyet sıradan bir galibiyet değil. Bize şampiyonluk yolunu açtı. Şimdi her şey elimizde. Çok çalışacağız ve yüksek motivasyonla kalan maçlarımızı kazanacağız.Hiç bıkmadan eksiklerimizin üzerine gideceğiz. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edersek belki de 2-3 hafta içinde fiziksel olarak en yüksek seviyeye çıkacağız."

Aykut Kocaman: Bu hakemlerle şampiyon olmamız çok zor