Aykut Kocaman: Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım

Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıklayan Fenerbahçe'de gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi.

İki gündür birçok teknik adam gündeme gelirken, isimler arasında Aykut Kocaman da vardı.

Daha önce iki farklı dönemde sarı-lacivertlileri çalıştıran tecrübeli teknik adamın bir kez daha eski kulübüne dönebileceği konuşulsa da, Kocaman'ın kararı belli.

"ZİHNİMİ BOŞALTACAĞIM"

Geçtiğimiz günlerde Okay Karacan'ın sorularını yanıtlayan 54 yaşındaki hoca, bu sezon 'kesinlikle' başka bir takım çalıştırmayacağını söylemişti.

İşte Kocaman'ın sözleri:

"Bu sezon başka bir takım çalıştırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Şu anda dinleniyorum diyebilirim. Zihnimi boşaltmaya, uzaklaşmaya çalışıyorum. Ailemle uzun zamandır vakit geçiremiyordum. Onlarla biraradayım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım. Avrupa dahil. Bu benim tarzım değil. Evde bir köpeğimiz var. Kendisi bana birçok şey öğretiyor. Daha vicdanlı biri olmamı sağlıyor."