Aykut Kocaman sistemi bozmayacak

Spor Toto Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de futbol takımının geleceğini 2-3 Haziran’da yapılacak seçim belirleyecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman, sözleşmesi devam etmesine rağmen adayların önünü açmak ve seçime etki etmemek için istifasını sunacak.

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda görevine devam etmesi beklenen deneyimli teknik adamın kadro planlaması büyük ölçüde netleşti.

JOSEF-TOPAL'I BOZMAYACAK

Kocaman, bu sezon temellerini attığı takım üzerine yapılacak birkaç takviye ile şampiyonluk mücadelesini yapacak. En çok merak edilen ve kamuoyunda tartışılan konuların başında ise Mehmet Topal-Souza ikilisi geliyor.

Sözleşmesi devam eden bu iki futbolcu, Kocaman’ın devam etmesi halinde yine vazgeçilmez isimler olacak. Savunma ve hücum hattı arasında görev yapan bu ikilinin performansından Kocaman oldukça memnun.

Bu iki ismin defansif oyun anlayışı benimsediği görüşüne katılmayan Kocaman, ligin ilk yarısındaki Osmanlıspor maçı sonrası bu ikiliyi bozmamıştı.