Aykut Kocaman: Sistemin dışına çıkmayın

Aykut Kocaman ve ekibi, kadroya alacağı isimlerden beklentileri konusunda uyarılarda bulunurken, geçen hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisar mücadelesi üzerinden örnekler verdi.

KAOS FUTBOLU OYNUYORSUNUZ

Sahalarında 3-2 kaybettikleri mücadelenin 2. yarısında kaos futbolu oynadıklarını ve son yarım saatte doldur-boşalta döndüklerini vurgulamadan geçmeyen tecrübeli hocadan takıma ciddi ikaz geldi.

Son 2 gündür hem taktik hem de görüntülü analiz çalışan futbolcular, bir taraftan da yapılan hatalar konusunda kendi aralarında toplantı yapmıştı.

SİSTEMİN DIŞINA ÇIKMAYIN

1 haftayı neredeyse tespit çalışmasıyla tamamlayan Kocaman, "Sezon başından bu yana oynayacağımız sistem üzerine çok çalıştık. Artık hepiniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz ama sahada gördüklerimiz neden farklı? Sistemin dışına çıktığımız da başımıza gelenleri gördünüz" ifadelerini kullandı.