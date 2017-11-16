Aykut Kocaman Sivasspor maçı 11'ini belirledi

Bu sezon bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe'de milli aranın ardından gözler Sivasspor maçına çevrildi.

Son olarak Osmanlıspor beraberliğinin ardından takım içi skıntılar yaşayan sarı-lacivertliler kötü gidişatı, Sivasspor karşısında alınacak galibiyetle sonlandırmak istiyor.

VALBUENA'NIN YERİNE AATIF

Bu sezon takımın en üretken ismi olarak göze çarpan Valbuena'nın yokluğunu birebirde onun gibi etkili bir isimle doldurmak isteyen Kocaman'ın aklında Aatif Chahechouhe var.

Alper Potuk'un da sarı kart cezalısı olması nedeniyle maçın içerisinde İsmail Köybaşı'nı sol açıkta kullanmakta Aykut Kocaman'ın düşündüğü hamleler arasında.

SKTREL SAVUNMAYA DÖNÜYOR

Kocaman'ın savunmanın göbeğinde sarı kart cezalısı Neto'nun yerine, Slovakya Milli Takımı'ndan iyileşerek dönecek olan Martin Skrtel'e görev vermesine kesin gözü ile bakılıyor.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle pazar günü forma giyemeyecek bir diğer isim ise Isla. Şilili futbolcunun yerine ise Şener'in ilk onbirde başlaması bekleniyor.

ÇİFT FORVET OYNAYACAK

Aykut Kocaman'ın antrenmanlardaki performansı ile göz dolduran Soldado'ya da kadroda yer aradığı, farklı bir hücum kurgusu ile Soldado-Jansenn ikilisini birlikte görevlendirebileceği de gelen haberler arasında.